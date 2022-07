Aufgrund einer Baustelle auf der A9 zwischen den Ausfahrten Münchberg-Nord und Münchberg-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg muss letztere für eine Woche gesperrt werden. Die Autobahn GmbH Nordbayern teilt mit, dass die Sperrung am Freitag (15. Juli 2022) um 7 Uhr beginnt und voraussichtlich bis Freitag (29. Juli 2022) um etwa 18 Uhr dauert.

Dabei soll zeitgleich mit dem Beginn der Sperrung der Ausfahrt Münchberg-Süd die derzeit gesperrte Anschlussstelle Münchberg-Nord wieder für den Verkehr freigegeben werden.

A9 bei Münchberg gesperrt - nur eine Seite betroffen

In diesem Zeitraum werden an dem Knotenpunkt zahlreiche Sanierungsarbeiten ausgeführt, wie beispielsweise die partielle Erneuerung der Asphaltschichten, der Bankette, der Schutzplanken in den Anschlussstellenrampen sowie der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg.

Die Sperrung betrifft nur die Fahrtrichtung Nürnberg, ein Ein- und Ausfahren in Fahrtrichtung Berlin ist jederzeit möglich. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen bzw. die Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten.

Vorschaubild: © Arnulf Stoffel/dpa (Symbolbild)