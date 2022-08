Zu einer Fahrzeugkontrolle kam es am Dienstag (16. August 2022) auf der A9 bei Leupoldsgrün (Landkreis Hof).

Am Dienstagmittag fuhren zwei Männer dem Polizeipräsidium Oberfranken zufolge in ihrem Fahrzeug auf der A9 in Fahrtrichtung München. Gegen 12.20 Uhr gerieten sie auf Höhe der Rastanlage PWC Lipperts West in eine Fahrzeugkontrolle. Im Zuge der Kontrolle entdeckten die Beamt*innen über 50 Ampullen mit Dopingmitteln bei einem der Männer und stellten diese sicher.

Verkehrskontrolle auf A9: Mehrere illegale Substanzen gefunden

Da der 31-Jährige in Augsburg wohnt, durchsuchten Beamt*innen des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord seine Wohnung nach weiteren verbotenen Substanzen. Dabei konnten sie jedoch keine weiteren Dopingmittel finden.

Der Mann muss sich nun wegen Verstößen gegen das Antidopinggesetz strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Pixabay