Ein 27-Jähriger ist am Mittwoch (8. März 2023) trotz widriger Verhältnisse über die A9 bei Hof gerast: Er war dabei satte 64 km/h zu schnell, wie Videoaufnahmen der Polizei ergaben.

In dem Abschnitt zur Landesgrenze Thüringen sind bei Nässe maximal 80 km/h erlaubt. Gegen 11.45 Uhr raste der Mann jedoch mit 144 km/h über die Fahrbahn - und das trotz heftigem Schneeregen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof schreibt.

A9 bei Hof: 27-Jähriger kassierte bereits sechs Fahrverbote

Damit war er deutlich zu schnell unterwegs. Eine Polizeistreife bemerkte das Auto, nahm die Verfolgung auf und schaltete die Videoaufnahme an. Die Beamten hielten den 27-Jährigen schließlich an und stellten fest, dass dieser schon in der Vergangenheit negativ aufgefallen war. Denn bei dem jungen Mann handle es sich "kein unbeschriebenes Blatt", wie die Polizei meldet.

Insgesamt sechsmal haben deutsche Behörden schon Fahrverbote gegen ihn erlassen. Einige davon trat er nie an. Die Polizei beendete die Fahrt für ihn vor Ort. Nun kommt auf den Raser ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro zu. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen "Fahrens trotz Fahrverbots".

