In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11. Dezember 2022) hat die Polizei gegen 23.30 Uhr mehrere Meldungen über einen in Schlangenlinien fahrenden Lastwagenfahrer auf Autobahn A9 in Richtung München erhalten.

Eine Streife machte den Lastwagen schnell ausfindig und führte eine Kontrolle an der Anschlussstelle Marktschorgast durch, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Hof.

A9 bei Hof: In Schlangenlinien unterwegs - Fahrer alkoholisiert

Dabei fanden die Einsatzkräfte schnell den Grund für das Fahrverhalten des Fahrers: Der 59-Jährige "stand erheblich unter Alkoholeinfluss". Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt des Mannes, er kam zur Blutentnahme in ein Klinikum. Sein Sattelzug verwahrte am Kontrollort, zudem informierten die Beamten die Firma des Mannes über den Vorfall.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem "frische Unfallspuren an der rechten Seite des Sattelzugs". Mithilfe einer Zeugenbefragung stellte sich heraus, dass der Mann zwischen der Anschlussstellen Hof-West und Münchberg-Nord die rechte Leitplanke touchierte - und anschließend einfach weiterfuhr.

Nach Unfall weitergefahren - Polizei entzieht Fahrerlaubnis

Tatsächlich fanden die Beamten am angegebenen Unfallort mehrere beschädigte Leitplanken vor. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro. Die Beamten entzogen dem Fahrer die Gültigkeit seiner Fahrerlaubnis für das Gebiet der Bundesrepublik. Zudem muss sich der 59-Jährige nun wegen mehrerer Delikte vor Gericht verantworten.

Vorschaubild: © Uli Deck/dpa