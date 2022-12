Am Freitagmittag (02.12.2022) kam es auf der A9 in Richtung Berlin auf Höhe Berg und Bad Steben (Lkr. Hof) zu einem Unfall. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Bei dem Auto handelt es sich um einen mit atomaren Inhalt beladenes Fahrzeug. Die Autobahn ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Foto: NEWS5 / Fricke Foto: NEWS5 / Fricke (NEWS5)

