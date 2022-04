In der Nacht auf Donnerstag (21. April 2022) hat die Polizei einen 16 Jahre alten Schüler zusammen mit seinem gleichaltrigen Beifahrer bei einer Spritztour auf der Autobahn erwischt. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten das Auto, an dessen Steuer der 16-Jährige saß, gegen 3 Uhr an der Rastanlage Frankenwald auf der A9 in Oberfranken.

"Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass es sich beim Fahrer um einen 16-jährigen Schüler handelte, der folglich nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war", heißt es im Bericht der Polizei. Der Jugendliche war mit dem Wagen, der auf seine Mutter zugelassen ist, in Richtung Süden unterwegs. Die Polizei verständigte die Eltern der beiden Teenager. Der Fahrer wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.