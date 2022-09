Die Verkehrspolizei aus Hof hat am Donnerstag (01. September 2022) Gerätschaften für eine Geschwindigkeitsmessung auf der A9 in einem auf 100 km/h beschränkten Abschnitt bei Berg (Landkreis Hof) in Position.

Bei der elfstündigen Aktion, die bis weit in die Nacht andauerte, durchfuhren mehr als 9000 Fahrzeuge die Strahlen der Messgeräte. In 356 Fällen löste der Blitz aus. So berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Hof.

A9 bei Berg: Über 9000 Fahrzeuge durchfahren Messstelle

Erwähnenswert ist dabei, dass alle Temposünder*innen so viel zu schnell waren, dass eine Anzeige erforderlich war. Diese wird auch ein Bußgeld, mindestens einen Punkt in Flensburg sowie in 17 Fällen auch ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Ein vierwöchiges Fahrverbot wird jedenfalls auch einen 40-jährigen Fahrer aus dem Großraum München treffen. Der Mann war mit 158 km/h der Tagesschnellste und bekommt nun zusätzlich zu einem Bußgeld von 480 Euro zwei Punkte in Flensburg.