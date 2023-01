Am Samstag (14. Januar 2023) hatte es die Verkehrspolizei Bayreuth auf der A9 mit einem besonderen Fall von Raserei zu tun, wie sie es in ihrem Bericht beschreibt.

Eines ihrer Videofahrzeuge nahm am Samstag, gegen 16.15 Uhr, einen Wagen mit Bayreuther Zulassung auf, der auf der A9 am Bindlacher Berg in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war. Bereits hier, fuhr der 24-jährige Fahrer viel zu schnell. Wo bergauf eigentlich nur eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, fuhr der junge Mann bereits 159 Kilometer pro Stunde.

24-Jähriger rast mit 214 Kilometer pro Stunde durch Baustelle - Erst in Berg kann er gestoppt werden

Bis er letztendlich 46 Kilometer entfernt in Berg durch die Verkehrspolizei aus Bayreuth und Hof gestoppt werden konnte, drängte der 24-Jährige immer wieder vorausfahrende Fahrzeuge durch Lichthupe, Auffahren und Blinker zur Seite. Er fuhr in Baustellenbereichen, bei erlaubten 100 Kilometer pro Stunde, in der Spitze 219 Kilometer pro Stunde. Um mit seinem Wagen die Ideallinie halten zu können, schnitt er dabei immer aufs neue Kurven.

Laut der Verkehrspolizei Bayreuth, blieben im Nachhinein, nach Abzug der Messtoleranz, für den höchsten Verstoß des 24-Jährigen noch 208 Kilometer pro Stunde als Verstoß gegen die erlaubte Geschwindigkeit stehen. Das hat für ihn schätzungsweise ein Bußgeld von 1400 Euro, zwei Punkten und drei Monate Fahrverbot zur Folge. Außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen eines Fahrzeugrennens und Nötigung im Straßenverkehr.

Die Justiz Bayreuth verzichtete allerdings auf die Sicherstellung des Führerscheines und des Fahrzeuges. Um ein weiteres Risiko für die Allgemeinheit abzuwehren, wurde dem 24-Jährigen die eigenständige Weiterfahrt untersagt und einer seiner Beifahrer, die während des Vorfalls mit im Auto saßen, musste das Lenkrad übernehmen.

