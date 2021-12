Auto fährt in Tankstelle an A9: Wie die Polizei bestätigt, ist ein Wagen auf der Rastanlage Frankenwald-Ost in Richtung Berlin an der A9 mit einer Zapfsäule kollidiert. Die Ursache war wohl überhöhte Geschwindigkeit bei glattem Untergrund, so ein Polizeisprecher am Samstag.

Das Auto rammte die Zapfsäule in der Tankstelle der Rastanlage und kippte auf die Seite. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, ob es sich dabei um den Fahrer oder die Fahrerin handelte, ist nicht bekannt. Angaben vor Ort zufolge war das Auto von einer vierköpfigen Familie besetzt.

Laut Angaben der Polizei trat kein Benzin aus, der Betreiber der Tankstelle löste dennoch den Notstopp aus, um die Sicherheit der Unfallopfer sowie der Rettungskräfte zu gewährleisten.