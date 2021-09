A9: Anschlussstelle Naila/Selbitz ab Mittwoch (15. September 2021) gesperrt

A9-Sperrung in Oberfranken: Die Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung Nordbayern) weist auf eine Autobahnsperrung hin. Diese erfolgt demnach im Zuge der bereits laufenden Fahrbahnerneuerung und Bauwerksinstandsetzung auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Berg/Bad Steben und dem Autobahndreieck Bayerisches Vogtland. Gesperrt wird dem Autobahnbetreiber zufolge die A9-Anschlussstelle Naila/Selbitz in Fahrtrichtung Berlin.

Die Sperrung auf der A9 beginnt am Mittwoch, den 15. September, gegen 5 Uhr und dauert voraussichtlich bis Montag, den 27. September, um circa 18 Uhr. "In diesem Zeitraum werden die Asphaltschichten, die Bankette sowie die Schutzplanken in der Anschlussstelle Naila/Selbitz und auf der Hauptfahrbahn im Anschlussstellenbereich sowie auch südlich davon erneuert", berichtet die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag (14. September 2021).

Die Verkehrsteilnehmer der A9 werden gebeten, auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen und die Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten.

"Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich", heißt es vonseiten des Autobahnbetreibers.