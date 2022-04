Am Montagnachmittag (04. April 2022) ist es an der Rastanlage Frankenwald an der Autobahn A9 bei Berg zu einer Verkehrskontrolle gekommen, bei der die Polizeibeamten einen Drogenfund machten.

Die Polizeibeamten erkannten bei dem Fahrer typische Anzeichen eines Drogenkonsums. Der 22-Jährige stritt den Besitz und Konsum von Betäubungsmitteln ab, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof berichtet.

Spülwasser statt Urin: Täuschungsversuch auf A9 geht schief

Der Mann stimmte einem freiwilligen Drogentest zu. Dabei versuchte er, die Beamten zu täuschen: "An Stelle des zur Prüfung notwendigen Urins schöpfte er Spülwasser aus der Toilette und übergab dies den Beamten", berichtet die Polizei.

Die Beamten bemerkten die versuchte Täuschung sofort, und führten bei dem Mann daraufhin eine Blutentnahme durch. Im Reisegepäck des 22-Jährigen fanden die Beamten eine "geringe Menge Marihuana, eine Marihuanamühle und einen Verdampfer."

Den Mann erwarten nun Ermittlungen wegen Drogenbesitz und Fahrens unter Drogeneinfluss.

Vorschaubild: © StayRegular/pixabay.com (Symbolbild)