Auf der A72 im Landkreis Hof hat sich am Dienstagnachmittag (7. Juni 2022) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Ein Transporter und ein Sattelzug prallten in Fahrtrichtung des Autobahndreiecks Bayerisches Vogtland zusammen. Die Fahrbahn musste daraufhin für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ein 22-jähriger Kurierfahrer fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Kleintransporter auf dem linken Fahrstreifen im sogenannten "Saaleaufstieg". Vermutlich aufgrund von Müdigkeit geriet der Fahrer nach rechts und touchierte dabei den dort fahrenden 40 Tonnen schweren Sattelzug eines 46-Jährigen, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Hof.

Schwerer Unfall auf der A72: Transporter prallt gegen Sattelzug

Der Kleintransporter wurde daraufhin vom Auflieger nach links abgedrängt und stieß einige Meter weiter erneut gegen den Anhänger. Dabei verkeilte sich der Kleintransporter mit dem Auflieger und wurde über 50 Meter mitgeschleift, bevor beide Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Aus dem völlig demolierten Kleintransporter lief Motoröl über die Fahrbahn. Es kam zu einem über 100 Meter langen Trümmerfeld, das sich über die gesamte Fahrbahn erstreckte. "Wir konnten schon sehen, dass das Führerhaus völlig zertrümmert war", beschreibt Sebastian Augustin von der Verkehrspolizeiinspektion Hof den Zustand des Transporters im Gespräch mit News5.

Der Verkehr hatte sich bereits so sehr gestaut, dass die Einsatzkräfte Schwierigkeiten hatten, die Rettungsgasse zu befahren. Der 22-Jährige befand sich alleine im Transporter, wurde nur leicht verletzt und konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Kollision bei Hof verursacht enorm hohen Sachschaden

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 bis 50.000 Euro. Der Kleintransporter wurde gegen 16.45 Uhr abgeschleppt. Vor Ort waren ein Notarzt, zwei Rettungsdienstfahrzeuge, die Feuerwehren aus Trogen, Feilitzsch und Töpen, die Autobahnmeisterei Rehau sowie mehrere Streifen der Verkehrspolizei und Polizeiinspektion Hof.

Die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Westen dauerte wegen der erforderlichen Reinigungsarbeiten noch bis etwa 18.45 Uhr an. "Es kommt zu erheblichen Rückstauungen, welche aktuell noch über die Landesgrenze nach Sachsen hinaus reichen", so die Polizei.

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen aus der Region: Paar schlägt und tritt auf 68-Jährigen ein - Tankstellen-Mitarbeiter ruft Polizei