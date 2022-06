Auf der A72 in Oberfranken läuft aktuell ein Einsatz der Polizei: Weil sich ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet hat, werden sich Verkehrsteilnehmer noch länger auf Behinderungen und Stau einstellen müssen.

Kurz nach der Anschlussstelle Hof-Nord kam es zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Transporter, wie das Polizeipräsidium Oberfranken meldet. Aktuell ist die Fahrbahn in Richtung Vogtland, also in nördliche Richtung, komplett gesperrt.

Unfall auf A72 bei Hof: Fahrer wurde verletzt

Nach bisherigen Informationen wurde ein Fahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es handle sich dabei aber nicht um schwere Verletzungen, berichtet Polizeisprecher Matthias Potzel auf Nachfrage von inFranken.de. Es sei jedoch noch unklar, ob der Fahrer des Lkw oder des Transporters betroffen sei. Auch der genaue Unfallhergang stehe noch nicht fest.

Bei dem Unfall sind zudem Betriebsstoffe ausgelaufen und haben sich über mehrere hundert Meter verteilt. "Die Fahrbahn ist weiträumig verschmutzt", so Potzel. Die Bergung und Reinigungsarbeiten auf der A72 werden daher noch andauern. (Stand von 15.35 Uhr)

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen aus der Region: Paar schlägt und tritt auf 68-Jährigen ein - Tankstellen-Mitarbeiter ruft Polizei

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © oneinchpunch/Adobe Stock (Symbolfoto)