Seinen runden Geburtstag feierte ein Hofer in einem Hotel in der Innenstadt und buchte sich dort vom 01.03.2023 bis 03.03.2023 ein Zimmer. Wie die Polizeiinspektion Hof berichtet, beschädigte er das Zimmer massiv, indem er es offenbar absichtlich unter Wasser setzte.

Nach dem Auschecken bemerkten Angestellte des Hotels, dass der 50-Jährige das Wasser der Dusche über einen längeren Zeitraum laufen ließ. Der Duschkopf war so eingestellt, dass er in Richtung Zimmer und nicht in die Duschwanne zeigte.

Das Wasser spritzte bis zur Zimmerdecke und durchtränkte die Möbel. Der Verantwortliche des Hotels schätzte den Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag, da eine komplette Renovierung des Raumes erfolgen muss.

Der Täter konnte ermittelt werden und wird wegen Sachbeschädigung angezeigt.