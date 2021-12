Am Freitag, dem 31.12.21 gegen 00.50 Uhr, sollte ein Auto in der Sander Straße in Zeil am Main einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer des Pkw beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sand am Main, wie die Polizei Haßfurt mitteilt.

Mann flüchtet vor Verkehrskontrolle und liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

An der Ampelkreuzung Sander Straße / Zuckerstraße missachtete er das Rotlicht. Die Flucht endete schließlich, als das Fahrzeug in einem Acker neben einem Feldweg bei Sand am Main steckenblieb.

Beide Fahrzeuginsassen flüchteten, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsteilnehmer, die durch das verkehrswidrige Verhalten des Opel Zafira gefährdet wurden, beziehungsweise ein an der Ampelkreuzung Sander Str./ Zuckerstraße stehender Lkw-Fahrer werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

Vorschaubild: © Frank Rumpenhorst (dpa)