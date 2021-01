Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Unterfranken: Am Mittwoch (27.01.2021) ist in Zeil am Main, Landkreis Haßberge, ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken wurden die Einsatzkräfte gegen 01.45 Uhr über einen Brand im Dachstuhl des Gebäudes informiert.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Vier Bewohner des Hauses konnten von den Feuerwehrleuten aus den oberen Stockwerken gerettet werden.

Flammen schlagen aus Wohnhaus in Unterfranken: Vier Bewohner gerettet

Die Ursachen für das Feuer ist derzeit noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.