Brandopfer aus Zeil am Main auf Wohnungssuche: Im Januar war ein Mehrfamilienhaus nahezu ausgebrannt. Die Bewohner verloren ihr Zuhause. Mittlerweile hat eine Familie einen neuen Wohnort gefunden.

In der Nacht vom 26. auf den 27. Januar war ein Feuer in der Bamberger Straße in Zeil am Main ausgebrochen. Gegen 1.20 Uhr rief eine Bewohnerin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden den Einsatzort bereits in Flammen vor. Mehrere Bewohner mussten aus dem oberen Stockwerk gerettet werden. inFranken.de berichtete über den Feuerwehreinsatz.

Brand in Zeil am Main: Bewohner verloren Zuhause - wo sind sie jetzt?

Durch den Brand verloren sieben Bewohner ihr Zuhause, die vorerst bei Verwandten und Freunden unterkamen. Die Betreiber eines ortsansässigen Fitnessstudios starteten eine Spendenaktion für alle Bewohner, um ihnen unter die Arme zu greifen. "Über 18.000 Euro kamen bei der Spendenaktion zusammen", berichtet Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD) gegenüber inFranken.de. Nicht nur Geldspenden wurden abgegeben: "Es wurden wahnsinnig viele Kleider gespendet", erinnert sich Stadelmann. "Man hat etwas übrig gehabt und das an ein Kinderheim gespendet. Der Rest ging ans BRK". Die Bewohner hätten viele Spenden angenommen.

Über die aktuelle Lebenssituation der ehemaligen Bewohner wisse er zum Teil Bescheid, erklärt der Bürgermeister: "Mit einer Familie hatte ich dauerhaft Kontakt. Die Familie mit zwei Kindern hat eine feste Wohnung gefunden." Das Ehepaar im unteren Geschoss sei nach dem Feuer zunächst bei der Tochter und deren Freund untergekommen. Wie es den anderen Bewohnern geht, wisse er nicht.

Für die Hausbesitzerin gibt es gute Nachrichten. Ihr Haus soll wieder aufgebaut werden, ein entsprechender Antrag wurde bei der Stadt vorgelegt. Wann der Baubeginn ist, steht noch nicht fest.