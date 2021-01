Das Gesundheitsamt Haßberge meldet über das Wochenende 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall. Ein 80-jähriger Mann mit Vorerkrankungen ist in einer stationären Einrichtung mit oder an Covid-19 verstorben, wie das Landratsamt Haßberge am gestrigen Sonntag mitteilte. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Landkreis auf 59. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: "Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie, den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen ."

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 2235 (Stand: Sonntag, 24. Januar, 12 Uhr). 2001 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Dem-nach sind aktuell 175 Personen mit dem Virus infiziert.

Zurzeit werden 18 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. In häuslicher Isolation befinden sich 152 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 80,6 (Stand: Sonntag, 24. Januar, 0 Uhr).

Die Impfung

Mittlerweile wird im Kreis Haßberge gegen das Virus geimpft . Impfwillige, die über 80 Jahre alt sind, können sich bereits online unter der Adresse www.impfzentren.bayern.de oder telefonisch unter 09521/27600 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12.30 Uhr) zur Impfung registrieren lassen. Termine werden dann nach Verfügbarkeit des Impfstoffs vergeben. Jeder erhält dabei immer gleich zwei Impftermine , weil erst mit der Zweitimpfung die volle Schutzwirkung der Impfung erreicht wird. Personen, die nicht zur höchsten Priorisierungsgruppe gehören, müssen sich mit der Impfung noch etwas gedulden. Für diese Personengruppe ist es aktuell noch nicht notwendig, sich registrieren zu lassen.

Informationen rund ums Corona-Impfzentrum gibt es auf der Internetseite des Landkrei-ses unter www.hassberge.de/buergerservice/gesundheit/corona-virus/impfzentrum.html. Unter anderem sind dort die Antworten auf die häufigsten Fragen rund ums Impfen eingestellt. Weitergehende Informationen zum Thema Impfen gegen das Coronavirus gibt es auf der Homepage des bayerischen Gesundheitsministeriums unter www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/. Dort erfährt man zum Beispiel, wie die Reihenfolge der Impfungen geplant ist und welche Dokumente für die Impfung benötigt werden.

Symptome

Was ist zu tun, wenn man eine Ansteckung mit dem Coronavirus befürchtet? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/oder an Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. red