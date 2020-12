Zeil am Main vor 53 Minuten

Seelsorge

Weihnachten hinter Gittern: Wie eine Zeiler Seelsorgerin den Alltag mit Gefangenen erlebt

Die Geschichten, die Monika Schraut zu hren bekommt, haben es in sich. Die Gefngnisseelsorgerin aus Zeil betreut Frauen und Mnner, die sich in Untersuchungshaft befinden. Doch in der Adventszeit nimmt die Einsamkeit in der Zelle oft berhand.