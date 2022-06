Am Dienstagmorgen (14. Juni) befuhr ein 67-jähriger Traktorfahrer einen Schotterweg in der Nähe des Ortsteils Wüstenwelsberg. Als er mit dem Traktor von der Sonne in den Schatten eines Baumes einfuhr, bemerkte er einen Anstoß. Nach der Vollbremsung musste er feststellen, dass eine 34-jährige Frau vom Traktor erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde, wie die Polizeiinspektion Ebern mitteilte.

Zur Versorgung wurden Notarzt und Rettungswagen an die Unfallstelle gerufen. Aufgrund der Brisanz in der Erstmeldung wurde auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geschickt. Die junge Frau wurde ins Klinikum eingeliefert. Offensichtlich hat der Traktorfahrer aufgrund des Hell-Dunkelkontrasts beim Einfahren in den Schatten und wegen eines angebauten, allerdings ordnungsgemäß angehobenen, Frontladers die Frau übersehen.

Vorschaubild: © Pixabay