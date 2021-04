Haßfurt vor 8 Minuten

Polizeieinsatz

"Uns ist ein Schwein zugelaufen!" Polizei erhält ungewöhnlichen Anruf

Die Polizei in Haßfurt erhielt am Freitagnachmittag einen kuriosen Telefonanruf. Ein Hängebauchschwein war in einem Garten aufgetaucht.