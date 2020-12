Unfall im Landkreis Haßberge: Ein alkoholisierter Autofahrer verliert die Kontrolle und kracht in einen Lkw. Am Freitagmorgen (11.12.2020) ist es im unterfränkischen Landkreis Haßberge bei Maroldsweisach zu einem Unfall zwischen einem Auto und einen Lkw gekommen.

Laut ersten Informationen wurde der Autofahrer durch die Kollision der Fahrzeuge verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen 43-jährigen Mann gehandelt haben. Die Bergung der Fahrzeuge dauert mehrere Stunden.

Unfall bei Maroldsweisach: Alkoholisierter Fahrer verletzt

In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es auf der B303 bei Hafenpreppach zur Kollision zwischen einem Gefahrgutsattelzug und einem Auto. Laut Informationen der Polizeiinspektion Ebern war der Sattelzug in Richtung Schweinfurt unterwegs, als ein entgegenkommendes Auto auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich in die Zugmaschine krachte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Tank des Lasters abgerissen. Ebenfalls wurde die Hinterachse stark beschädigt. Das geladene Gefahrgut wurde glücklicherweise nicht beschädigt. Der 43-jährige Autofahrer wurde bei der Kollision verletzt und kam in ein Krankenhaus. Laut Informationen vor Ort konnte bei dem Mann ein Alkoholwert von 0,9 Promille festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Die Bergung des Sattelzugs zog sich über mehrere Stunden hin.

