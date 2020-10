Beim Zusammenstoß zweier Autos in Haßfurt im Landkreis Haßberge ist ein Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin hatte beim Abbiegen die Vorfahrt des 79-Jährigen missachtet, teilte die Polizei am Samstag (31. Oktober 2020) mit. Der 79-Jährige musste nach dem Unfall am Freitag (30. Oktober 2020) schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen.