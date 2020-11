In Hofheim in Unterfranken (Landkreis Haßberge) ist am Montag ein Schulbus in einen Unfall verwickelt gewesen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Der Unfall ereignete sich gegen Mittag in der Rügheimer Straße an der Auffahrt zur B303. Auf Anfrage von inFranken.de teilte das Polizeipräsidium mit, dass ein LKW den Schulbus seitlich erwischt hatte. Die meisten Kinder im Bus seien unverletzt. Mehrere seien jedoch leicht verletzt worden, ein Kind offenbar auch schwerer.

Straße gesperrt

Die Rügheimer Straße ist aktuell gesperrt. Es sind vorsorglich zahlreiche Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Alle Schüler werden durch den Rettungsdienst und Verantwortliche der Schule vor Ort gut betreut.