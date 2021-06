Stettfeld vor 18 Minuten

Unfall

Junge Frau (20) rauscht auf Stauende: Zwei Frauen schwer verletzt

Zu einem Unfall auf der A70 von Bamberg in Richtung Schweinfurt kam es am Freitagnachmittag. Eine 20-jährige Autofahrerin bemerkte die Situation zu spät und rauschte in ein Auto. Beide Autofahrerinnen wurden verletzt. Der Sachschaden liegt bei 50.000 Euro.