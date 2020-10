Das tragische Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen 8.15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 31-Jährige aus dem Landkreis Haßberge mit ihrem Kleinwagen von Ebern in Richtung Haßfurt unterwegs. Etwa 250 Meter nach der westlichen Einfahrt nach Unterpreppach geriet sie mit ihrem Ford Fiesta in einer langgezogenen Linkskurve an der sogenannten Herrenbirke nach rechts von der Straße. Das Auto fuhr im Grünstreifen entlang, bevor es wenig später an einer abfallenden Böschung gegen mehrere Bäume prallte.

Der Aufprall muss offenbar mit extremer Wucht geschehen sein. Aus dem Ford wurden Teile des Motors herausgerissen, Fahrzeugteile lagen im Umfeld im Wald und auf dem Seitenstreifen verstreut. Nach der Kollision mit den Bäumen überschlug sich das Auto und blieb neben der Staatsstraße in einem rund drei Meter tiefer gelegenen Graben auf dem Dach liegen.

31-Jährige wurde eingeklemmt: Frau verstirbt an der Unfallstelle

Die 31-Jährige wurde schwer eingeklemmt, teilweise unter dem Dach des Fahrzeugs. Nach Einschätzung des Notarztes aus Ebern war sie vermutlich auf der Stelle tot. Aufgrund der schwer zugänglichen Lage des verunfallten Autos war es für die Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zunächst extrem schwierig, an die Frau heranzukommen. Nachdem die Feuerwehr die Beifahrertür abgenommen hatte, gelang es dem Notarzt, ins Fahrzeuginnere zu kommen. Allerdings kam für die Frau jegliche Hilfe zu spät.

Die Feuerwehren aus Unterpreppach, Ebern und Jesserndorf, die mit über 30 Kräften vor Ort waren, sicherten das Fahrzeug mit einem Seilzug und einem Unterbau gegen weiteres Wegrutschen, um auch für die Einsatzkräfte weitere Gefahren auszuschließen. Zudem stellten sie den Brandschutz sicher und banden auslaufende Betriebsstoffe ab. Nachdem das Fahrzeug mit dem Seilzug vom Dach auf die Beifahrerseite aufgerichtet werden konnte, gelang es den Einsatzkräften, an die Verstorbene heranzukommen und diese zu bergen.

Weshalb es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt die Polizei. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Staatsstraße bis zum Mittag gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Psychologische Notfallversorgung: "Solche Bilder gehen an niemandem spurlos vorüber"

"Auch für erfahrene Rettungskräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr sind derart schwere Verkehrsunfälle zum Glück nicht an der Tagesordnung", sagt Michael Will, Pressesprecher des BRK-Kreisverbandes Haßberge. "Bilder, wie sie Kollegen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hier an der Unfallstelle sehen mussten, können extrem belastend sein, das geht an niemandem spurlos vorüber."