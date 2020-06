Sand am Main vor 1 Stunde

Haustiere

Trauriges Ende einer Tierfreundschaft: Rettung eines Feldhasen in Sand nimmt abrupte Wendung

Ein Hund entdeckt einen Feldhasen in einem Garten in Sand am Main. Fortan wird "Hasi" bei der Familie aufgepäppelt. Doch die rührende Geschichte endet tragisch.