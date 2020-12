Mister Spartathlon

Das Telefon klingelt, Hubert Karl nimmt ab, und am anderen Ende ist ein Marco Depner. "Den kannte ich gar nicht so persnlich, mehr vom Sehen her", erinnert sich der "" aus Zeil. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, hatten sie doch ein gemeinsames Herzensthema, das Laufen. 2012 ungefhr war das, sagt Hubert Karl und ihm steht dieser Moment vor einigen Jahren vor Augen, als das "Laufparadies Haberge" geboren wurde. Die beiden "Papas" verabredeten sich und erkundeten von da an die Laufstrecken im Landkreis Haberge.