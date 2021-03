Am Sonntagmorgen (28.02.21) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ebern (Landkreis Haßberge) zum Streit zwischen mehreren Personen. Dies teilt die Polizei Ebern mit.

Die Folge waren drei leicht verletzte Personen. Eine Person musste zur weiteren Behandlung sogar ins Krankenhaus nach Coburg gebracht werden. Zwei Beteiligte müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Alle fünf feiernden Beteiligten erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.