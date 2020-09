Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gilt im ÖPNV eine Maskenpflicht. Mehrere Busunternehmen beschwerten sich jetzt beim Landratsamt Haßberge und der Polizei Haßfurt, dass besonders Jugendliche sich vermehrt nicht daran halten - trotz Aufforderung der Busfahrer. Manche sollen die Fahrer dann sogar beleidigt haben.

Andere, so berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung, sollen sogar versucht haben, die Maskenpflicht mit einem selbst erstellen Attest zu umgehen. Darin stünde, dass sie von der Maskenpflicht befreit seien. Die Beamten beschlossen deshalb am Dienstag (15. September 2020) eine stichprobenartige Buskontrolle durchzuführen.

Selbst erstelltes Attest: 250 Euro Bußgeld winken

Dabei wurden ein 13-Jähriger und ein 15-Jähriger dabei erwischt, wie sie ohne Mund-Nase-Schutz im ÖPNV unterwegs waren. Nach einer kurzen Diskussion zeigten sich die beiden allerdings einsichtig. Die Polizei beließ es bei einer mündlichen Belehrung. Zudem wurden Eltern benachrichtigt.