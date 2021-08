Am Sonntagvormittag (15. August 2021) hat es auf der Staatsstraße 2427 bei Zeil am Main in Unterfranken einen schweren Verkehrsunfall mit einem Auto und einem Radfahrer gegeben, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer aktuellen Pressemitteilung berichtet.

Auf Nachfrage von inFranken.de beim Präsidium heißt es, dass der Radfahrer wohl schwerstverletzt wurde. Die Straße ist derzeit voll gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiten den Verkehr ab. Näheres ist noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald weitere Details bekannt werden.

Symbolfoto: AA+W/Adobe Stock