Schulende ist auch ein Startschuss

Am Donnerstag wurden die Schüler der 9. und 10. Klassen der Mittelschule Ebern nach einem außergewöhnlichen Schuljahr feierlich entlassen. Coronabedingt war die Entlassfeier anders als bisher, aber immerhin durfte sie unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsrichtlinien stattfinden.

So fand sie nicht in der Aula der Mittelschule, sondern in der Dreifachturnhalle des Friedrich-Rückert-Gymnasiums statt. Besonderen Dank richtete Schulleiter Philipp Arnold an seine Lehrkräfte und Sekretärin Ruth Einwag, die seit Wochen mit Herzblut Listen schreibt, Leute einteilt, rote und grüne Blätter verteilt, einfach alles perfekt organisiert. Konrektor Toni Binder freute sich, dass es sich die Ehrengäste trotz der Hygienemaßnahmen nicht nehmen ließen, die Schüler persönlich zu verabschieden. "Dies zeigt mir zum einen, dass der Mittelschulabschluss in der Gesellschaft einen hohen Wert besitzt und zum anderen, dass es den Anwesenden eine wirkliche Herzensangelegenheit ist, auch diesen Jahrgang gebührend zu würdigen", sagte Binder.

Viele Ehrengäste

Als Ehrengäste waren Schulverbandsvorsitzender und erster Bürgermeister Jürgen Hennemann, als Vertreter der Banken Herr Senff (VR-Bank Lichtenfels-Ebern) Herr Deringer (Flessabank Ebern), Frau Geglein (Sparkasse Schweinfurt-Haßberge), Frau Ratzel-Jahn für die Weigang-Organisation Ebern, Herr Stöhr für die Bayrische Versicherungskammer sowie die Polizei, vertreten durch Herrn Kern und Frau Holzheim, anwesend. Weitere Sponsoren waren die Firma Valeo und Fertsch aus Eyrichshof.

Seine Rede begann Binder mit den Worten "Heute ist offiziell euer Abschlusstag, liebe Schülerinnen und Schüler. Aber ist es jetzt ein Abschlusstag oder ein Startschuss?" Binder entschied sich für den Startschuss.

Start in nächsten Lebensabschnitt

Den Startschuss zum nächsten Lebensabschnitt, dessen Tür mit einem Schlüssel, dem Zeugnis, geöffnet wird. Der eine werde sein Wunschzimmer betreten, der andere müsse vielleicht noch einen kleinen Umweg gehen, aber in jedem Fall gehe es weiter. Und dadurch, dass das Schulsystem Gott sei Dank so durchlässig sei, stünden noch viele Chancen offen. "Ihr seid sozusagen durch die Grundausbildung des Lebens gegangen, und wir haben versucht, euch wissenstechnisch, sozial und auch digital auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Alles Weitere liegt jetzt bei euch. Lasst euch bei euren Entscheidungen beraten und berücksichtigt wohlgemeinte Ratschläge", sagte Binder. Die jungen Leute sollen ein bisschen auf ihr Umfeld hören und ihr Leben gestalten, waren seine abschließenden Worte, bevor Arnold sein erstes Gitarrenstück ("Those who wait" von Tommy Emmanuel) zum Besten gab.

In der dann folgenden Rede von Arnold ging es um Corona und wie man Krisen als Chance nutzen kann. Und diese Chance nahmen einige der Schüler wahr, indem sie sich akribisch auf ihren Abschluss vorbereiteten, während andere das Ganze eher locker angingen. Eines sei jetzt aber bei allen gleich: "Jeder muss heute mit den Ergebnissen in Form seines Abschlusszeugnisses leben. Dabei kommt es gar nicht darauf an, was andere zu euren Leistungen sagen, sondern vielmehr darauf, wie ihr selbst mit euch zufrieden seid", meinte Arnold. Er wünscht sich, dass die gute Kommunikation und der wertschätzende, vorsichtige Umgang miteinander auch dann bleibt, wenn alles wieder "normal" läuft.

Ehrung für besondere Leistungen

Nachdem auch Bürgermeister Jürgen Hennemann Worte an die Anwesenden gerichtet hatte, wurden die Zeugnisse und Auszeichnungen für besondere Leistungen an die Schüler verteilt. Fabian Koch wurde von Herrn Kern von der Polizei das Ehrenabzeichen von der Deutschen Verkehrswacht für seinen Einsatz als Schülerlotse übergeben. Auch Jürgen Hennemann als Vertreter des Schulverbandes gratulierte. Koch sei der Einzige aus seiner Ausbildungsklasse, der bis zum Schluss den Dienst als Schülerlotse übernommen hat. Außerdem habe Koch mit der Mittelschule Ebern am Schülerlotsenwettbewerb teilgenommen und auf Landkreisebene den ersten Platz, mit Abstand zum zweiten Platz, den die Realschule Ebern ergattern konnte, erzielt. Leider habe Corona dann die weiteren Qualifizierungen verhindert, aber dennoch könne man sehr stolz sein. Für den Schulsanitätsdienst wurden Lea Weis, Patrick Horn, Elias Entert sowie Yanik Suchy geehrt.

Den Platz für den insgesamt besten Quali im Schuljahr 2019/20 teilten sich Yanik Dittmann und Kevin Hirschlein, der außerdem den besten Quali in den Fächern Deutsch, Mathe und berufsorientierender Zweig Technik hatte. Emily-Sophie Raff-Reiter hatte den besten Quali im Fach berufsorientierter Zweig Soziales.

Klassenleiter Martin Baer freute sich besonders, dass alle seine 20 Schüler den M-Abschluss bestanden haben und lobte seine fleißige und engagierte Klasse mit vier Schülern, die einen Abschluss von 1, in der Tasche haben. Den besten Mittleren Schulabschluss verbuchte Dana Elshani. Lea Schneider hatte den besten M-Abschluss in den Fächern Deutsch und Englisch. Cedric Zimmermann, der für sein Engagement für Sport im Bereich Tischtennis geehrt wurde, durfte sich über den besten M-Abschluss in Mathe freuen. Carolin Jakob wurde für ihr Engagement für Sport in den Schwimmmannschaften geehrt.

Nach einem weiteren Gitarrenstück in Form eines Segenliedes durch Rektor Arnold wurde die Feier beendet und die Anwesenden verließen mit An- und Abstand die Turnhalle.