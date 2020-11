Seinen Glückstag hatte ein 40-jähriger arbeitsloser Handwerker aus dem Maintal am Freitag. Denn obwohl er vorbestraft ist und derzeit unter offener Bewährung steht, hat das Amtsgericht Haßfurt das gegen ihn laufende Verfahren wegen Körperverletzung ohne Auflagen eingestellt.

Am 17. Mai vergangenen Jahres saß der Angeklagte gegen 18 Uhr abends auf einer Parkbank in der Nähe des Ebelsbacher Bahnhofs mit - später festgestellten - rund 1,8 Promille Alkohol in der Blutbahn. Der Alkohol muss seine Kontaktfreudigkeit gesteigert haben, denn er suchte das Gespräch mit einem Passanten, den er nach seiner Herkunft fragte.

Die Antwort seines Gesprächspartners schien im nicht gefallen zu haben. Der Handwerker schubste den Angesprochenen zu Boden. Als der sich wieder aufgerappelt hatte, schlug ihm der Angeklagte dreimal mit der Hand ins Gesicht. Dabei verletzte sich das Opfer leicht und rief die Polizei, um Anzeige zu erstatten. Kurze Zeit später erschien eine Polizeistreife, die per Atemalkoholtest den hohen Promillepegel des Angeklagten feststellte.

Auf der Anklagebank machte der Angeklagte nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Jens Urban keine Angaben. Sein Opfer scheint kein Interesse an einer Bestrafung seines Peinigers zu haben, denn der Geschädigte erschien nicht vor Gericht, um seine Zeugenaussage zu machen.

Das Gericht stellte daher das Verfahren ein, zumal die Tat vor der letzten Verurteilung des Angeklagten im Juni 2019 geschah. Damals wurde er zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Zudem ist das Opfer für die Justiz kein Unbekannter. "Dass wir das Verfahren einstellen, heißt nicht, dass wir die angeklagte Tat gutheißen", gab die Richterin dem 40-Jährigen mit auf den Weg.