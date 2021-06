Rentweinsdorf vor 47 Minuten

Ein besonderer Verkehrsteilnehmer: Polizei rettet Schildkröte - Besitzer gesucht

In Rentweinsdorf im Landkreis Haßberge war am Sonntag ein ganz besonderer Verkehrsteilnehmer unterwegs: Eine Schildkröte. Die Polizei rettete das Reptil und übergab es an eine Tierschutzinitiative. Jetzt wird der Besitzer gesucht.