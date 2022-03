In einer Scheune im Landkreis Haßberge ist am Freitagvormittag (18. März 2022) ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind aktuell noch vor Ort.

Die Flammen haben auch auf ein benachbartes Gebäude in Karbach, einem Ortsteil von Rauhenebrach, übergegriffen. Die Scheune stehe in Vollbrand, die Löscharbeiten dauern noch an, wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilte. "Der Einsatz wird wohl noch eine ganze Zeit lang dauern. Die Kollegen haben gerade alle Hände voll zu tun."

Löscharbeiten an brennender Scheune laufen

Informationen über verletzte Personen liegen der unterfränkischen Polizei derzeit nicht vor. Allerdings muss die Durchfahrtsstraße von Karbach, die Staatsstraße St2258, während des Einsatzes gesperrt werden.

Die Brandursache sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar und könne erst später ermittelt werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Schmelzer (NEWS5)