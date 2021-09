Am Samstag (4. September 2021) kam es zu einer Auseinandersetzung am Baggersee in Stettfeld. Wie die Polizei Haßfurt berichtet, war einem Radfahrer gegen 18.50 Uhr eine Gruppe junger Erwachsener begegnet, die mit einem Jagdhund unterwegs waren.

Der Hund rannte dem 46-Jährigen hinterher und biss ihn in die Wade. Er trug eine oberflächliche Verletzung davon. Der Radfahrer wollte mit dem Besitzer des Tieres Personalien zur Schadensregulierung austauschen, doch der junge Mann und seine Freunde gingen weiter.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall. Bei dem Hund soll es sich um einen etwa kniehohen, braunen Jagdhund handeln. Der Hundehalter sei etwa 1,90 Meter groß, 25 Jahre alt, sportlich und sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 bei der Haßfurter Polizei melden.

