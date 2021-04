Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.





Holzbank gestohlen



Gädheim - Eine Sitzbank entwendete ein bislang unbekannter Dieb aus einer Hofeinfahrt in der Schaumberger Straße im Gädheimer Ortsteil Ottendorf. Laut der Anzeige war das Freiluftmöbel bereits in der Zeit von 02.04.2021, 23.00 Uhr, bis 04.04.2021, 10.00 Uhr, entfernt worden.

Die im Privateigentum stehende Bank hat einen Wert von 180,- Euro. Hinweise auf den Verbleib oder den Täter nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Tel.-Nr. 09521/927-0 entgegen.

Nächtliche Kontrolle

Hofheim - Auf einen jungen Mann wurde eine Streife der Polizeiinspektion Haßfurt am Samstagmorgen nach Mitternacht in der Oberen Torstraße aufmerksam. Die Person sollte im Hinblick auf die nächtliche Ausgangsbeschränkung kontrolliert werden und versuchte zunächst zu flüchten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der vermeintliche Spaziergänger zwar über keinen festen Wohnsitz verfügt, allerdings führte er eine geringe Menge Haschisch mit sich und muss sich deshalb nunmehr wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Geparkten Pkw beschädigt



Eltmann - Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizeiinspektion Haßfurt gegen den Fahrer eines Lkws, der in der Zeit von Donnerstag, den 08.04.2021, 17.00 Uhr, bis Freitagabend, 19.45 Uhr, einen Audi A3 beschädigt hat.

Die Halterin hatte ihren Pkw zur Unfallzeit auf dem Pendlerparkplatz an der B 26 bei Eschenbach abgestellt, als er durch einen Lkw angefahren wurde. Nach Spurenlage hatte das Verursacherfahrzeug auf dem Parkplatz gewendet und war dabei mit dem ausscherenden Heck gegen den schwarzen Audi gestoßen. Anschließend entfernte sich der Lkw unerkannt. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 6000,- Euro.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Hinweise auf den Verursacher unter der Tel-Nr. 09521/927-0.

Kind angefahren

Eltmann - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten 10-jährigen Mädchen kam es am Freitagvormittag in der Landrichter-Kummer-Straße in Haßfurt. Als die junge Fußgängerin hinter einer Baustellenabsperrung die Fahrbahn querte, wurde sie von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, am Pkw entstand kein Schaden.



Treffen aufgelöst

Haßfurt - Auf eine Ansammlung von sechs Personen im Alter zwischen 13 und 36 Jahren wurde eine Streife der Polizeiinspektion Haßfurt am Freitagnachmittag aufmerksam. Die Gruppe hatte sich in einer Grünanlage an der Promenade verabredet und dabei die geltenden Beschränkungen zum Infektionsschutz missachtet. Gegen die vier strafmündigen Teilnehmer wird nun eine Anzeige beim Landratsamt Haßberge vorgelegt.

Ware nicht geliefert



Zeil - Ein Fahrrad zu einem sehr günstigen Preis hatte sich bereits Ende März ein Kunde aus Zeil im Internet bestellt und den Kaufbetrag auf ein spanisches Konto überwiesen. Da die Lieferung bislang ausblieb und der Anbieter zwischenzeitlich nicht mehr erreichbar ist, wurde Anzeige wegen Betrugs erstattet

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor betrügerischen „Fake“-Shops im Internet, die mit Schnäppchenangeboten Kunden ködern und nach Zahlungseingang nicht liefern. Dabei spielt ihnen die coronabedingt angestiegene Zahl an Interneteinkäufen, vor allem durch unerfahrene Kunden, in die Hände. Deshalb rät die Polizei zur Vorsicht.

Hinweise auf einen unseriösen Internet-Shop ergeben insbesondere folgende Auffälligkeiten:

Klone echter Adressen, zumeist erkennbar an Endungen wie „.de.com“ o. ä.

fehlendes Impressum oder spärliche Kontaktdaten

Bezahlung per anonymer Guthabenkarten oder ausschließlich per Vorkasse, Vorsicht auch bei „Paypal friends“

AGB in schlechtem Deutsch oder aus einzelnen Bausteinen zusammengesetzt und nicht schlüssig

Verwendung von Fantasiegütesiegeln

auffallend viele positive Bewertungen

unrealistisch günstige Angebote

Hinterfragen Sie daher die Shops vor Ihrer Bestellung. Einen Anhalt geben Ihnen die Seiten der Verbraucherzentrale und eine Auflistung bekannter Fake-Anbieter finden Sie auf der Seite www.verbraucherschutz.com

Aber Vorsicht, es könnte sich auch um einen noch nicht gelisteten Shop handeln. Für den Fall, dass sie Opfer einer derartigen Straftat geworden sind, gilt:

Daten zum Bestellvorgang, Seite, E-Mail-Verkehr, usw. sichern

umgehend versuchen, die Zahlung über die Bank rückgängig zu machen

Strafanzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle erstatte

