Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 04.12.2021

Geldbörsendiebstahl aus Handtasche

Ebelsbach, Lkr. Haßberge - Am Freitag, gegen 11:35 Uhr, wurde einer älteren Frau in oder um dem Bekleidungsgeschäft KIK in der Bahnhofstraße die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet, welche sie in ihrem Trolli verstaut hatte. Nachdem die Dame weiter zu einen benachbarten Einkaufsmarkt lief, stellte sie dort den Diebstahl fest. Die aufnehmende Polizeidienststelle in Ebern bittet unter der Tel. 09531/924-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa