Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom Samstag, 02.10.2021

Diskotheken wieder geöffnet - Polizei zieht positive Bilanz

HAßFURT. Am vergangenen Freitag konnten nach Änderungen der rechtlichen Gegebenheiten Diskotheken und Clubs im Landkreis wieder eröffnen.

Im Laufe der Nacht kam es lediglich zu einem Einsatz für die Polizei Haßfurt, der in Verbindung mit der Diskothekenöffnung stand. Ein betrunkener junger Mann hielt sich nicht an die Anordnungen des Sicherheitsdienstes einer Diskothek in der Bahnhofstraße, woraufhin er aufgrund seines aggressiven Verhaltens schlussendlich auf den Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Streife fixiert wurde. Anschließend wurde der Betroffene vor Ort mit Aussprache eines Platzverweises entlassen. Zu Straftaten war es nicht gekommen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

HAßFURT. Folgenschwerer Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Nordtangente.

Beim Einfahren in den Kreisel übersah ein Pkw-Fahrer den im Kreisverkehr befindlichen Motorradfahrer. Durch den Anstoß verlor der Fahrer der Harley-Davidson die Kontrolle und prallte gegen den Bordstein. Der 64-jährige wurde dabei mittelschwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Unfallflucht auf Parkplatz

HAßFURT. Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, den 29.09.2021, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße.

Der Geschädigte parkte seinen VW Passat zur o.g. Zeit, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, auf dem Parkplatz. Zwei Tage später stellte er einen erheblichen Schaden an der Beifahrerseite fest. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca 1.500 Euro

Sachbeschädigung durch Graffiti

KNETZGAU. Beschädigungen durch Graffiti am Feuerwehrhaus in Knetzgau festgestellt.

Im Laufe der vergangenen Tage wurde das Feuerwehrhaus an drei Hauswänden mit roter Farbe beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 €.

Unfallflucht auf Parkplatz

KÖNIGSBERG I. BAYERN. Fahrzeug am Donnerstag den 23.09.2021 auf Parkplatz in der Hellinger Straße beschädigt.

Die Geschädigte parkte ihren VW Golf auf einem Firmenparkplatz in der genannten Straße. Als sie nach Arbeitsende gegen 16:30 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden im Bereich des hinteren linken Kotflügels fest. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 500.- Euro

