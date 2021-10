Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 27.10.2021

Betäubungsmittel gefunden

Knetzgau – Im Rahmen einer Spielotheken Kontrolle am Mittwoch versuchte ein 22-jähriger aus dem Landkreis sich erfolglos seiner Zigarettenschachtel unbemerkt zu entledigen. Bei der hierauf folgenden Kontrolle durch die Beamten wurden dann Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Amphetamin aufgefunden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Haßfurt – Mit seinem E-Scooter befuhr ein 38-jähriger, am Dienstagabend die Zeiler Straße und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Auf Nachfrage der Beamten räumte dieser den Konsum von Amphetamin ein. Im Rahmen des Gesprächs gab er weiter an, am Nachmittag des Tattages mehrerer Joints konsumiert zu haben. Die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Blutentnahme waren die Folge.

VW Polo kam im Graben zum Stehen

Königsberg – Die Staatsstraße 2278 von Haßfurt kommend in Richtung Königsberg, befuhr eine 26-Jährige, mit ihrem VW Polo am Dienstagmorgen. Am Ende der S-Kurve kam sie alleinbeteiligt ins rechte Bankett, lenkte zu stark dagegen, drehte sich auf der Fahrbahn und kam im linksseitigen Graben zum Stehen. Zuvor touchierte sie noch mit dem linken Außenspiegel einen Leitpfosten. Die Autofahrerin begab sich leichtverletzt ins Krankenhaus.

Verkehrskontrolle

Haßfurt – Einer Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Haßfurt, musste sich ein 16-jähriger auf seinem Mofa, unterziehen. Der Mofafahrer machte unlogische Angaben bezüglich seiner Fahrtüchtigkeit und räumte schließlich den Konsum von Marihuana ein. Auch der hierauf durchgeführte Drogentest verlief positiv auf, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus Haßfurt durchgeführt wurde.

