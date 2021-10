Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 24.10.2021

Cabrio beschädigt

Knetzgau (Lkrs. Haßberge) - Im Zeitraum zwischen Samstagabend und kurz nach Mitternacht am Sonntag wurde ein in der Klingenstraße vor der dortigen Diskothek geparkter schwarzer Audi beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter schnitt in das Stoffverdeck des Cabrios. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Eine Palette mit Zaunelementen aus Hof gestohlen

Stettfeld (Lkrs. Haßberge) - Ein besonders dreister Dieb bediente sich an Baumaterialien im Wert von knapp 340 Euro, die in einem Hof eines Anwesens in der Straße Am Hang abgestellt waren. Die Zaunelemente samt der zugehörigen Palette, auf der sie geliefert worden waren, verschwanden im Zeitraum zwischen Mittwochvormittag und Samstagmorgen.

Zu tief ins Glas geschaut

Haßfurt (Lkrs. Haßberge) - Bei der Kontrolle eines 35-jährigen Pkw-Fahrers in der Hofheimer Straße fiel einer Streife der Haßfurter Polizei am Samstagabend deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Alkotest

bestätigte den Verdacht: Der Mann war mit knapp über 1 Promille unterwegs. Da er sich offensichtlich rauschbedingt auch nur unsicher auf den Beinen halten konnte, musste er die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Seine Fahrt war damit vorüber, ihn erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa