Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 19.09.2021

Verkehrsgeschehen

Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Zeil a.Main - Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr kurzzeitig zu größeren Rückstauungen um den Kreisverkehr welcher nach Zeil, Haßfurt und dem Zubringer Knetzgau führt. Ursache hierfür war ein Auffahrunfall zwischen einem Sprinter mit niederländischer Zulassung und einem Opel Astra aus dem Zulassungsbereich Haßberge. Der Grund für die Unachtsamkeit und dem damit verbundenen Auffahrunfall dürfte in der massiven Alkoholisierung des EU-Bürgers von deutlich über zwei Promille zu suchen sein. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall keiner der Unfallbeteiligten. Der Sachschaden beträgt rund 700 Euro. Da der Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet besitzt, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich zur Sicherung des Strafverfahrens einbehalten.

Eigentumsdelikte

Einbruch in den Bahnhofkiosk

Haßfurt - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in den Bahnhofkiosk in Haßfurt. Mindestens eine unbekannte Person gelangte hierbei über ein Fenster unberechtigt in den Innenraum des Kiosk. Anschließend kam es zur Entwendung von Verbraucherartikel im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Gesucht wird aktuell nach Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Feststellungen getroffen haben, die zur Ermittlung des oder der bislang unbekannten Täter führen könnten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der 09521/927-0 entgegen.