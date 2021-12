Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 24.12.2021 - 25.12.2021

Unfallflucht auf Parkplatz

Sand a. Main. Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz: Die Geschädigte parkte ihren schwarzen VW Golf am Donnerstag, 23.12.2021, gegen 22:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Steigerwaldstraße. Am Folgetag stellte sie einen erheblichen Schaden am hinteren Kotflügel fest. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 2.000 Euro

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Tel. 09521-9270 entgegen.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa