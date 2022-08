Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 21.08.2022

Pizzeria aufgebrochen

Knetzgau - Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 18.08.2022, 19:00 Uhr, bis Samstag, den 20.08.2022, 10:30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür zum Gastraum einer Pizzeria in der Seelohe auf. Im Anschluss wurde der Thekenbereich vergeblich nach Bargeld durchsucht. Die Täter konnten lediglich einige wenige angebrochene Flaschen Alkoholika entwenden. Der geringe Beuteschaden wird derzeit auf knapp 100 Euro beziffert. Der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 200 Euro liegen.

Einbruch in Angelladen

Sand am Main - Im Zeitraum von Freitag, den 19.08.2022, 17:30 Uhr, bis Samstag, den 20.08.2022, 09:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein gekipptes Fenster unerlaubten Zutritt zu einem Geschäft mit Angelzubehör in der Zeller Straße. Die Täter konnten hier ca. 150 Euro Bargeld aus einer Geldkassette entwenden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Geparkter Pkw aufgebrochen

Haßfurt - Von Freitag, den 19.08.2022, 23.00 Uhr, bis Samstag, den 20.08.2022, 07:15 Uhr, wurde der in der Promenade geparkter Pkw Ford, eines 25-jährigen Geschädigten aufgebrochen. Der Täter schlug hierzu die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein. Im Anschluss entwendete er die im Innenraum abgelegte Geldbörse des Geschädigten. In dieser befand sich neben 30 Euro Bargeld auch eine EC-Karte. Bis der Geschädigte den Aufbruch seines Fahrzeugs und den Diebstahl seiner Geldbörse bemerkt hatte und die EC-Karte sperren konnte, hatte der Täter die entwendete EC-Karte bereits zweimal unrechtmäßig im Zahlungsverkehr eingesetzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

In Sportheim eingestiegen

Gädheim - In der Nacht von Freitag, den 19.08.2022 auf Samstag, den 20.08.2022, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Sportheim des SSV Gädheim. Die Täter hebelten hierfür ein Fenster auf und gelangten so in den Innenbereich des Sportheims. Im Anschluss ist das komplette Sportheim nach Wertgegenständen durchsucht worden. Hierfür sind auch sämtliche Innentüren, die in diesem Zeitraum verschlossen waren, durch die Täter ebenfalls aufgebrochen worden. Die Täter konnten letztendlich einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und diverse Getränke entwenden. Der verursachte Sachschaden dürfte bei ca. 4000 Euro liegen.

Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebern vom 20.08.2022

Kabeldiebstahl

Ebern, Lkrs. Haßberge - Eine unliebsame Überraschung erlebte der Bauleiter der Gymnasiumbaustelle in Ebern am Freitagmorgen. In der Nacht zuvor haben Unbekannte Starkstromkabel von der Baustelle entwendet. Es handelt sich um ca. 150 - 200 m Anschlusskabel von Baustromverteilern, die auf einer Palette abgelegt waren. Zum Abtransport muss ein entsprechender Transporter oder Anhänger verwendet worden sein. Der Wert des Kabels dürfte im mittleren vierstelligen Bereich anzusiedeln sein. Zur Aufklärung sucht die Polizei unter Tel. 09531/9240 nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Schwere Verletzungen nach Fahrradsturz

Pfarrweisach, Lkrs. Ebern: Am Freitag, gegen 05:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Lohrer Straße in Pfarrweisach. Der 61-jährige Fahrer eines Pedelecs kam auf der abschüssigen Fahrbahn vermutlich alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Passanten, welche den Mann auf der Straße liegen sahen, leisteten umgehend Erste-Hilfe. Per Rettungshubschrauber wurde der Radfahrer anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizeiinspektion Ebern ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09531/9240 bei der PI Ebern zu melden.

Unfall beim Abbiegen

Ebern, Lkr. Hassberge: Am Freitagmittag, gegen 12:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2278 an der Abzweigung zur B279. Hierbei übersah ein 22-jähriger Fahrer eines Kleintransporters beim Linksabbiegen eine entgegenkommende und bevorrechtigte PKW-Fahrerin, welche geradeaus in Richtung Ebern fahren wollte. Die 62-jährige Frau stieß mit der Front ihres Fords gegen die rechte Front des Lieferwagens. Hierbei wurde sie mittelschwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der junge Mann erlitt einen Schock und wurde nicht weiter verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 27.000,- EUR beziffert. Die Straße wurde kurzzeitig einseitig gesperrt und musste von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei aufgrund auslaufender Flüssigkeiten abgebunden werden.

Kleidungsstücke entwendet

Ebern, Lkrs. Haßberge: Am Freitagnachmittag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße in Ebern zu einem Diebstahl. Hierbei nahm ein bislang unbekannter Täter Kleidungsstücke im Wert von 220 Euro und verließ das Geschäft, ohne die Artikel zu bezahlen. Eine Beschreibung des oder der Täter gibt es nicht. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter der Tel.-Nr. 09531/924-0 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 20.08.2022

Unfallflucht

HAßFURT. Am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 20:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen, auf dem Parkplatz des Elektromarktes im Gewerbegebiet Godelstatt geparkten, silbernen Audi. Die hintere rechten Fahrzeugtür des Audi wurde - vermutlich durch eine unbedacht dagegen geschlagene Tür - eingedellt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Zu tief ins Glas geschaut

OBERAURACH, OT Kirchaich. Am Samstag gegen 01:15 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Radfahrer in der Pfarrer-Vogler-Straße gemeldet. Die hinzugerufenen Polizisten stellten eine mögliche Ursache für die unfallursächlichen Gleichgewichtsstörungen fest: Der 18-jährige Verunfallte hatte knapp 1 Promille und nach eigenen Angaben Marihuana konsumiert. Er verletzte sich bei dem Sturz zum Glück nur sehr leicht, an seinem E-Bike entstand mit knapp 1.000 Euro jedoch ein beträchtlicher Sachschaden. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kartoffeldieb

THERES. Im Zeitraum zwischen Montag und Freitag der vergangenen Woche entwendete ein dreister Dieb Kartoffeln im Wert von 150 Euro von einem Acker bei Theres. Die Kartoffelpflanzen wurden herausgerissen und die Ernte mitgenommen.

Pkw zerkratzt

HAßFURT. In der Nacht zum Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Täter insgesamt sechs Fahrzeuge, die in der Bucherstraße ordnungsgemäß geparkt waren. Er brachte an allen Pkw Lackkratzer im Bereich des Kofferraumes an. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber im mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen.

Einbruchsversuch

KNETZGAU. In der Nacht zum Samstag versuchten 2 unbekannte junge Männer in das türkische Restaurant in der Hauptstraße einzubrechen. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte jedoch das Zerbersten einer Scheibe und störte die Täter dabei, ein Fenster einzuschlagen. Die Männer flüchteten mit jeweils einem Fahrrad unerkannt. An der Scheibe entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Vorschaubild: © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild