Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Ebern vom 20.08.2022

Kabeldiebstahl

Ebern, Lkrs. Haßberge - Eine unliebsame Überraschung erlebte der Bauleiter der Gymnasiumbaustelle in Ebern am Freitagmorgen. In der Nacht zuvor haben Unbekannte Starkstromkabel von der Baustelle entwendet. Es handelt sich um ca. 150 - 200 m Anschlusskabel von Baustromverteilern, die auf einer Palette abgelegt waren. Zum Abtransport muss ein entsprechender Transporter oder Anhänger verwendet worden sein. Der Wert des Kabels dürfte im mittleren vierstelligen Bereich anzusiedeln sein. Zur Aufklärung sucht die Polizei unter Tel. 09531/9240 nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Schwere Verletzungen nach Fahrradsturz

Pfarrweisach, Lkrs. Ebern: Am Freitag, gegen 05:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Lohrer Straße in Pfarrweisach. Der 61-jährige Fahrer eines Pedelecs kam auf der abschüssigen Fahrbahn vermutlich alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Passanten, welche den Mann auf der Straße liegen sahen, leisteten umgehend Erste-Hilfe. Per Rettungshubschrauber wurde der Radfahrer anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizeiinspektion Ebern ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09531/9240 bei der PI Ebern zu melden.

Unfall beim Abbiegen

Ebern, Lkr. Hassberge: Am Freitagmittag, gegen 12:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2278 an der Abzweigung zur B279. Hierbei übersah ein 22-jähriger Fahrer eines Kleintransporters beim Linksabbiegen eine entgegenkommende und bevorrechtigte PKW-Fahrerin, welche geradeaus in Richtung Ebern fahren wollte. Die 62-jährige Frau stieß mit der Front ihres Fords gegen die rechte Front des Lieferwagens. Hierbei wurde sie mittelschwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der junge Mann erlitt einen Schock und wurde nicht weiter verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 27.000,- EUR beziffert. Die Straße wurde kurzzeitig einseitig gesperrt und musste von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei aufgrund auslaufender Flüssigkeiten abgebunden werden.

Kleidungsstücke entwendet

Ebern, Lkrs. Haßberge: Am Freitagnachmittag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße in Ebern zu einem Diebstahl. Hierbei nahm ein bislang unbekannter Täter Kleidungsstücke im Wert von 220 Euro und verließ das Geschäft, ohne die Artikel zu bezahlen. Eine Beschreibung des oder der Täter gibt es nicht. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter der Tel.-Nr. 09531/924-0 entgegen.

Vorschaubild: © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild