Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 02.10.2022

Körperverletzung bei Plattenparty

Westheim. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es bei der Plattenparty in Westheim gekommen. Ein 20-Jähriger wollte seine 18 Jahre alte Schwester von einem bislang Unbekannten fernhalten, der diese ansprach und umgarnte. Der Streit eskalierte und der 20-Jährige wurde von dem Unbekannten mit seinen zwei Begleitern geschlagen und am Boden liegend getreten. Der Geschädigte wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei Haßfurt sucht nun nach den Tätern.

Schiffscontainer aufgebrochen

Zeil a.Main. In der Nacht vom 30.09.2022 auf den 01.10.2022 wurde ein Schiffscontainer, der in einem Gartengrundstück entlang der Bahngleise südlich des Sportgeländes stand, von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen und die darin befindlichen Elektrowerkzeuge im Wert von 1200 Euro entwendet.

3,12 Promille auf E-Scooter

Zeil A.Main. Ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzte in der Oskar-Winkler-Straße von seinem Gefährt und stieß dabei gegen einen geparkten Kleintransporter, in dem eine Zeugin saß. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Anhand eines Fotos vom Verursacher konnte dieser allerdings schnell ermittelt werden. Der Grund für die Flucht von der Unfallstelle dürfte wohl seine Alkoholisierung gewesen sein. Der junge Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von 3,12 Promille und musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin konnten die Polizeibeamten feststellen, dass am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war und dieser nicht versichert war.

Pkw angefahren

Uchenhofen. In der Nacht vom 30.09.22 auf den 01.10.22 wurde der geparkte Pkw des Geschädigten in der Kalnbachgasse von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern.

Mit Waffe am Bahnhof herumgefuchtelt

Haßfurt. Ein 14-Jähriger wurde gegen 13:35 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet wie er an den Bahngleisen mit einer Pistole herumfuchtelte. Der Zeuge verständigte daraufhin die Haßfurter Polizei. Die Beamten konnten den Jugendlichen ausfindig machen. Dieser führte eine täuschend echt aussehende Softair-/Spielzeugpistole bei sich. Die Pistole wurde sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

Notfallsanitäterin beleidigt

Haßfurt. Nachdem sich ein stark alkoholisierter 26-Jähriger im Zug von Bamberg nach Haßfurt ungebührlich verhielt und andere Mitreisende anpöbelte wurde die Haßfurter Polizei verständigt. Der junge Mann stand augenscheinlich unter Alkohol und Drogeneinfluss und schlief fest ein. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst konnte der junge Mann geweckt werden. Zur Überwachung seines Gesundheitszustandes wurde der erneut renitente Herr in ein Krankenhaus gebracht. Dabei beleidigte er die eingesetzte Notfallsanitäterin noch verbal.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebern vom 02.10.2022

Tuning mit Folgen

Ebern, Lkrs. Haßberge: Am Samstagnachmittag wurde in Ebern ein getunter BMW einer Kontrolle unterzogen. Dabei fielen sofort die verschiedenen Anbauteile auf, die das Fahrzeug verschönern sollten. Leider fehlten für die Veränderungen an der Lenkung und der Abgasanlage jegliche Genehmigungen. Da dadurch auch die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war, hatte es für den jungen Fahrzeugführer zur Folge, dass er mit Fahrzeug nicht mehr weiterfahren durfte. Ebenso erwartet ihn ein Bußgeld, inklusive eines Punkts in Flensburg.

Mit Alkohol am Steuer

Ebern, Lkrs. Haßberge: Am Samstagmorgen wurde ein Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrers wurde festgestellt, dass dieser offenkundig Alkohol konsumiert hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Mit 0,62 Promille war der Mann eindeutig nicht mehr für den Straßenverkehr geeignet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem erwartet ihn neben einem hohen Bußgeld auch ein Monat Fahrverbot.

Gefährlicher Überholvorgang

Unterpreppach, Lkrs. Haßberge: Am Samstagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2278 bei Unterpreppach zu einem Verkehrsunfall. In der kurvigen Streckenführung hatte es die Fahrerin eines Audis offenkundig sehr eilig und überholte mehrere Fahrzeuge. Als sie einen Lkw überholen wollte übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Fahrerin brach den Überholvorgang zwar ab, aber der Zusammenstoß konnte nur verhindert werden, indem der entgegenkommende Volvo auswich und in die Leitplanke steuerte. Nach dem Unfall setzte die Audi-Fahrerin ihre Fahrt unbeirrt fort und konnte erst einige Zeit später angehalten werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und anderer Verkehrsverstöße. Glücklicherweise wurde kein Beteiligter verletzt. An dem Volvo entstand ein Sachschaden in niedrigen vierstelligen Bereich.

Vorschaubild: © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild