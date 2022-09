Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom Sonntag, 25.09.2022

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

EBELSBACH: Nach einer Verkehrsunfallflucht in Ebelsbach bittet die Polizeiinspektion Haßfurt die Bevölkerung um deren Mithilfe und sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Am 24.9.2022, zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße 10 in Ebelsbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw einen geparkten VW Golf. Daraufhin setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An dem geparkten VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Die Polizei Haßfurt bittet um Informationen zum:

Unfallhergang

Fahrzeug des Unfallverursachers

Fahrzeugführer des Unfallfahrzeuges

Plakatständer beschädigt

HASSFURT: Am 24.9.2022, gegen 23.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Haßfurt zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde ein an der Fahrbahn befindlicher Plakatständer durch Gewalteinwirkung beschädigt. Anwohner konnten zur Tatzeit einen lauten Knall wahrnehmen und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zu keinem Erfolg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Vorschaubild: © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild