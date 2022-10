Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebern vom 09.10.2022

Kleinunfall mit Sachschaden

Altenstein, Lkr. Hassberge: Am Samstagnachmittag übersah ein 90-jähriger PKW-Fahrer beim Ausfahren aus seiner Hofeinfahrt das Fahrzeug einer 55-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtsachschaden von ca. 2.500,- EUR entstand. Der Unfallverursacher wurde für seine Unachtsamkeit vor Ort verwarnt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 09.10.2022

Verkehrsgeschehen

Betrunken gefahren, Einsatzkräfte bedroht

THERES. Eine Streife der PI Haßfurt unterzog den 53 Jahre alten Fahrer eines Mercedes in der Nacht von Samstag auf Sonntag einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Da deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden konnte, wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wer von 0,73 mg/l. Folglich musste eine Blutentnahme beim Fahrer erfolgen und dessen Führerschein sichergestellt werden. Im Laufe der Abarbeitung zeigte sich der Fahrer zunehmend unkooperativ und begann die eingesetzten Polizeibeamten, sowie den Arzt, welcher die Blutentnahme durchführte, ununterbrochen zu beleidigen und zu bedrohen. Den Fahrzeugführer erwarten nun neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch Strafverfahren wegen Beleidigung und

Bedrohung.

Pkw angefahren und geflüchtet

OBERAURACH/KIRCHAICH. Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag hat ein bislang Unbekannter einen schwarzen VW Golf Kombi angefahren, welcher in der Straße „Am Steinbruch“ geparkt stand. Am Fahrzeug wurde die Fahrerseite angefahren und dabei mehrere Fahrzeugteile beschädigt. Der Sachschaden am Pkw beläuft nach einer ersten Schätzung auf ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Eigentumsdelikte

Ladendiebstahl

HAßFURT. In einem Supermarkt in Haßfurt steckte eine 16-Jährige zwei Haarpflegeprodukte, sowie eine Packung „Klopfer“ in ihren mitgeführten Rucksack. Danach wollte sie den Kassenbereich passieren, ohne die Waren zu bezahlen. Hierbei wurde sie von der aufmerksamen Marktleiterin aufgehalten und ins Büro gebeten. Die Produkte hatten einen Gesamtwert von ca. 16 Euro. Die minderjährige Täterin wurde im Anschluss an ihre Großmutter übergeben.

Gewaltkriminalität

Fahrzeug mutwillig beschädigt

HAßFURT. Am Samstagvormittag erstattete die Besitzerin eines grauen 1er BMW’s Anzeige wegen Sachbeschädigung an ihrem Pkw. Ihrer Schilderung nach wurde dieser zwischen Freitag 18:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Rückelstraße in Haßfurt geparkt. Das Fahrzeug ist an der Frontscheibe, der Motorhaube und dem Dach beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach einer erste Schätzung auf ca. 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti

KNETZGAU. Im Laufe der Woche wurde durch unbekannte Täter die südliche Fassade der Franz-Hofmann-Halle in Knetzgau mittels roter Sprühfarbe besprüht. Insgesamt wurden an der Fassade 23 einzelne Graffitis angebracht. Neben diversen Schriftzügen wurde auch ein Hakenkreuz aufgesprüht. Die Schadenshöhe am Gebäude beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Wer in diesem Fall Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 09521/927-0 mit der Polizeiinspektion Haßfurt in Verbindung zu setzen.

Rauschgiftkriminalität

Bei Kontrolle Marihuana aufgefunden

HAßFURT. Bei der Kontrolle einer Person konnte am frühen Sonntagmorgen eine geringe mitgeführte Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss erfolgte eine Nachschau im Kinderzimmer des 19 Jahre alten Tatverdächtigen, womit sich dieser einverstanden zeigte. Hierbei konnte eine weitere kleine Menge des Rauschgifts aufgefunden werden. Der Täter machte darüber hinaus die Angabe Marihuana an andere Personen verkauft zu haben. Gegen ihn wird deshalb wegen illegalen Handels mit Cannabis ermittelt.

Unterstützung des Rettungsdienstes führt zumAuffinden von Marihuana

Zeil a. Main Die Rettungsleitstelle bat die Polizeiinspektion Haßfurt am späten Samstagabend um Unterstützung bei einer hilflosen Person. Diese war stark alkoholisiert gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Zum Sachverhalt, sowie ihren Personalien wollte die Dame keine Angaben machen. Aus diesem Grund wurde die Person nach Ausweispapieren durchsucht. Anstelle eines Ausweisdokuments konnte jedoch ein Joint aufgefunden und sichergestellt werden. Die Dame entschloss sich schließlich doch dazu, ihren Namen zu nennen und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Krankenwagen ins

Krankenhaus Haßfurt verbracht. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 08.10.2022

Verkehrsgeschehen

Oberer Turm beschädigt

HAßFURT. Zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 07:00 Uhr ist es zu einer Beschädigung am Oberen Turm gekommen. Verantwortlich dürfte hierfür nach derzeitiger Spurenlage ein bislang unbekanntes Fahrzeug gewesen sein. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unklar. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel.09521/927-0.

Gewaltkriminalität

Mercedes zerkratzt

KÖNIGSBERG I.BAY. Am Freitag zwischen 06:30 Uhr und 11:00 Uhr ist ein grauer Mercedes CLA in der Regiomontanusstraße, auf Höhe der Hausnummer 11, beschädigt worden. Ein Unbekannter zerkratzt hier die gesamte linke Fahrzeugseite am Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Eigentumsdelikte

Mofa entwendet - Weitere Zeugen gesucht

HAßFURT. Am Freitagabend haben bislang noch Unbekannte ein Mofa entwendet. Die Polizeiinspektion Haßfurt sucht nach weiteren Zeugen. Am Freitag um 18:30 Uhr stellte der Geschädigte sein blaues Mofa der Marke Hercules „Am Hafen“ ab. Gegen 21:00 Uhr befand sich das Mofa schließlich nicht mehr an der Abstellörtlichkeit. Im Rahmen der folgenden Absuche gab ein Zeuge den Hinweis, dass gegen 19:00 Uhr zwei jugendliche Personen im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren ein blaues Mofa in Richtung Schutzhafen/Naturfreundehaus geschoben haben. Der Wert des Mofas beläuft sich auf

rund 1.000 Euro.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern geben oder den derzeitigen Standort des Mofas benennen kann, wird gebeten sind unter der Tel. 09521/927-0 mit der Polizeiinspektion Haßfurt in Verbindung zu setzen.

Fahrrad aus Gartengrundstück geklaut

HAßFURT. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag 09:00 Uhr und Mittwoch 12:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad aus einem Gartengrundstück in der Ringstraße entwendet. Das rote Mountainbike der Marke Bulls, Typ Contessa, war durch eine Plane abgedeckt und mittels Schloss gesichert. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken vom 08.10.2022

Einbruch in unbewohntes Anwesen - Zeugen gesucht



EBERN, LKR. HASSBERGE. Im Laufe der vergangenen Tage ist ein Unbekannter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizeiinspektion Ebern hat die ersten Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Adam-Riese-Straße im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 28. September 2022, und vergangenem Freitagnachmittag, 14.00 Uhr, ereignet haben. Der Täter öffnete gewaltsam eine Terrassentür, um ins Innere des Wohnhauses zu gelangen. Er verursachte hierbei einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte. Offenbar fielen ihm bei der Suche nach Beute einige geringwertige Schmuckstücke in die Hände. Dem Einbrecher gelang es, unerkannt zu entkommen.



Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 09531/924-0 bei der Polizeiinspektion Ebern zu melden.

