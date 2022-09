Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom Samstag, 24.09.2022

Flüchtige Ladendiebe in Haßfurt

Am frühen Freitagnachmittag begangen zwei junge Männer einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Schweinfurter Straße. Ein Filialmitarbeiter beobachtete einen der beiden Männer im Markt, wie er mehrere Produkte in einen Rucksack packte. Da ihm der eine schon von einem Diebstahl in der vergangenen Woche bekannt war, verständigte er umgehend die Polizei.

Als die beiden Diebe gerade den Markt verlassen wollten und die Polizeistreife erblickten, suchten sie sofort ihr Heil in der Flucht. Einer der beiden, ein 20-Jähriger, wurde nach kurzer Verfolgung zu Fuß durch die Beamten vorläufig festgenommen. Dem zweiten im Bunde gelang vorerst die Flucht durch einen Sprung in die nahegelegene Nassach. Mehrere Streifen fahndeten umgehend im gesamten Stadtgebiet nach dem fußläufig flüchtenden Ladendieb.

Noch während der laufenden Fahndung ergab eine Recherche im polizeilichen Datenbestand, dass der festgenommene Ladendieb bereits am Tag zuvor bei einem Ladendiebstahl in Herzogenaurach angezeigt wurde. Wie sich herausstellte, war er auch hier mit einem Komplizen unterwegs, den die Beamten anhand von Bildern eindeutig als den flüchtigen Ladendieb von heute identifizieren konnten.

Glücklicherweise entledigte sich der zweite, ebenfalls 20-jährige, Ladendieb seines Rucksacks während der Flucht, weswegen die Streifenbeamten die gesamte Beute im Wert von 86 Euro an den Supermarkt zurückgeben konnte

Unfallflucht in Haßfurt

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagnachmittag in Haßfurt auf Höhe der Promenade 5. Ein 25 -jähriger Haßfurter parkte seinen roten Alfa Romeo in der Zeit von ca. 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr an obiger Adresse. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er am rechten Heck einen frischen Schaden fest.

Aufgrund des Schadensbilds besteht Grund zur Annahme, dass der Schaden durch ein Fahrrad verursacht worden sein könnte. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.

