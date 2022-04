Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 10.04.2022

Junggesellenabschied auf Partywagen gestoppt

Haßfurt - Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein Gespann, bestehend aus einem Traktor samt Anhänger, die Bahnhofstraße. Während der Fahrt feierten zehn Männer auf dem offenstehenden Anhänger lautstark einen Junggesellenabschied. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle stellten Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt fest, dass am Anhänger ein grünes Wiederholungskennzeichen angebracht war. Das Gespann darf deshalb nur zu land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken verwendet werden. Ferner war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnisklasse. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Gesellschaft musste ihre Feierlichkeiten zu Fuß fortsetzen. Auf dem Anhänger wurden zudem drei Leitpfosten aufgefunden, deren Herkunft bislang nicht bekannt ist. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Wer Hinweise bezüglich der drei Leitpfosten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter 09521-9270 zu melden.

Einfach davongefahren

Haßfurt - Eine männliche Person stieß am Samstagmittag, gegen 13:15 Uhr, auf dem Parkplatz einer Institution in der Industriestraße, die Fahrertüre seines Pkw gegen ein unmittelbar daneben geparktes Fahrzeug. Nach erfolgter Schadensbegutachtung setzte sich die Person in ihren Pkw und fuhr davon. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und merkte sich die Kennzeichen beider Fahrzeuge. Anschließend verständigte er die Haßfurter Polizei, welche den Unfallverursacher schnell ermitteln konnte.

Ohne Führerschein in Deutschland

Knetzgau - Ein 49-jähriger Fahrzeugführer wurde am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, in der Westheimer Straße, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen von dieser stellten die Beamten der Polizeiinspektion Haßfurt fest, dass der polnische Staatsbürger keinen Führerschein besitzt. Weiterfahren durfte er deshalb nicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Knetzgau - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, durchgeführt am Samstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, ergaben sich bei einem 22-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen kürzlich erfolgten Drogenkonsum. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Auf den Fahrer kommen ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu.

Zu schnell auf schneebedeckter Fahrbahn unterwegs

Rauhenebrach - Am Samstagmorgen, gegen 08:10 Uhr, befuhr ein 53-jähriger mit seinem Pkw Mitsubishi die Zabelsteinstraße in Fahrtrichtung Fabrikschleichach. Aufgrund schneebedeckter Fahrbahn kam der Pkw ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Hier kippte das Fahrzeug auf die linke Seite. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall wurden ein Schutzzaun für die Krötenwanderung und der Pkw beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 4100,00 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Haßfurt vom 09.04.2022

Zwei Diebstähle in Haßfurt

Mountainbike aus Keller entwendet

Haßfurt - Im Zeitraum von 07.04.2022, 15:30 Uhr, bis 08.04.2022, 15:30 Uhr, wurde aus einem Fahrradabstellkeller eines Mehrfamilienhauses im Lampertsgraben ein grün/graues Mountainbike der Marke Bulls samt Fahrradschloss und Getränkehalter entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 575,00 Euro.

Rasenmäher aus Garage entwendet

Haßfurt – Zu einem weiteren Diebstahl kam es im Zeitraum von 18.03.2022, 19:00 Uhr, bis 25.03.2022, 18:30 Uhr in der Virdungstraße. In diesem Fall wurde dem Eigentümer aus seiner Garage ein rot/schwarzer Rasenmäher der Marke Sabo entwendet. Der Beuteschaden beträgt 1.079,00 Euro.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter 09521/927-0 zu melden.

Verhütete Trunkenheitsfahrt: Glück im Unglück

Haßfurt – In der Nacht von Freitag auf Samstag bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen 68-jährigen Kradfahrer wie dieser samt Kleinkraftrad am Boden lag. Augenscheinlich fiel der Kradfahrer mit seinem Kleinkraftrad alleinbeteiligt um. Der Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und musste anschließend in das Krankenhaus nach Haßfurt verbracht werden. Die Weiterfahrt durfte er ohnehin nicht fortsetzen, da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,26 Promille ergab. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

